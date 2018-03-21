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İhlas Koleji Erasmus + projesini Fransa’da sundu

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri üç yıl önce başlayan Erasmus + çalışmasının kapanış sunumunu Fransa’nın Strazburg kentinde yaptı.

İhlas Koleji Erasmus + projesini Fransada sundu

21 Mart 2018 17:30

Erasmus programının lise versiyonu olan Erasmus+ projesine dâhil olan İhlas Koleji öğrencileri Norveç, Belçika, Romanya ve Hırvatistan’dan katılan diğer okullarla birlikte “Girişimcilikle İngilizce Öğrenimi” ana başlığı altında çalışmalar yaptı. Beş ülkenin değişik zamanlarda ev sahipliği yaptığı projede öğrenciler ana başlık üzerinden fikirler üretti. Dört gruba ayrılan öğrenciler yaptıkları görev dağılımıyla fikirlerini geliştirdi. Bu kapsamda çalışmalar devam ederken öğrenciler gittikleri ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etme fırsatı buldu.

Çalışmaların son durağı olan Romanya’da projeyi genel hatlarıyla sonlandıran araştırma grubu Fransa’nın Strazburg kentinde yapılan toplantılarla projelerini sundu. Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’yi temsil eden İhlas Koleji öğrencilerini projeyi başarıyla bitirdi.

“Üç yıldır Erasmus+ projesinde yer alıyoruz”

Üç yıldır Erasmus+ projesi içinde yer aldıklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Geçen süre zarfından öğrencilerimiz proje kapsamında yabancı öğrencilerle ortak çalışmalara katıldılar. Yurt dışına yaptıkları ziyaretlerde de çok önemli deneyimler kazanırken yabancı dillerini de geliştirdiler ve sonuç olarak da projelerini başarıyla sona erdirdiler. Öğrencilerimiz Model Birleşmiş Milletler Konferansları ve Erasmus+ projeleriyle Türkiye’yi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Etiketler: İhlas Koleji

 

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