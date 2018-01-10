Diğer
Kategoriler

İhlas Koleji güreşte üç madalya çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen İstanbul Okullararası Gençler Güreş Şampiyonası’nda İhlas Koleji bir ikincilik iki üçüncülük elde etti.

İhlas Koleji güreşte üç madalya çıkardı

10 Ocak 2018 16:23

Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 50 okuldan yaklaşık 200 sporcu katılırken İhlas Koleji formasıyla mindere çıkan Fatih Sarıkaya 55 kiloda ikinci oldu. Şampiyonada Mevlüthan Ak 66 kiloda, Enes Kan’da 120 kiloda üçüncü olarak İhlas Kolejine madalya getiren diğer isimler oldular.
Şampiyonadan üç madalya ile dönen İhlas Koleji’nin antrenörü Şenol Özkan, başarıların devam edeceğini söyledi. Son yıllarda İhlas Koleji olarak güreşte önemli sonuçlar aldıklarını vurgulayan Özkan, “Şampiyonada mücadele eden öğrencilerimiz milli takımlarda yer alıyorlar. Geleceğin önemli güreşçileri arasında gösterilen öğrencilerimizin performanslarından mutluyuz. Gelecekte de milli forma ile birçok başarı elde edeceklerine inanıyorum” dedi.
Yeltekin: “Akademik ve sportif başarıyı her zaman destekliyoruz”
İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şampiyonadan madalya ile dönen öğrencilerini tebrik ederek, “Biz okul olarak akademik ve sportif başarıya her zaman gerekli desteği veriyoruz. Okullarımızda da sportif başarıları ön plana çıkarmak için çalışmalar yaparak öğrencilerimizi spora teşvik ediyoruz. İyi bir akademik gelecek için çocukların sportif ve sosyal aktivitelerle beslenmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Etiketler: güreş, İhlas Koleji

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç