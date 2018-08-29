İhlas Koleji hizmet içi eğitim seminerlerine başladı

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde düzenlenen ve üç gün sürecek olan seminer programının açılış konuşmasını İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptı. Konuşmasına İhlas Eğitim Kurumlarının kurucusu merhum Dr. Enver Ören’in “Eğitim gönüllere dokunmaktır.” sözüyle başlayan Yeltekin, yeni eğitim öğretim yılını açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Bedri Yeltekin, “Bu yıl YKS Türkiye birincisinin ve on ikincisinin İhlas Kolejinden çıkmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk yüze giren birçok öğrencimiz oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu başarıda öğretmenlerimizin okullarına gelirken “bir evden çıkıp başka bir eve geliyoruz” şeklinde düşünmeleri ve mesleklerini bu bilinçle icra etmelerinin büyük etkisi var. Bu duygu olmazsa ne kadar sistem kurarsanız kurun işe yaramaz” diyen Yeltekin, öğretmenliğe adanmışlık olmadan başarının gelmeyeceğinin söyledi. Yeltekin konuşmasının sonunda İhlas Eğitim Kurumlarında 10. ve 20. yılını dolduran idareci, öğretmen ve çalışanlara plaket takdim etti.

YKS’ de dereceye giren öğrenciler, öğretmenlerini unutmadı

Seminere YKS Türkiye birincisi Mustafa Emir Gazioğlu ve on ikincisi Ömer Faruk Doğru hazırladıkları videolarla katılarak başarılarında emeği geçen öğretmenlerine ve idarecilerine teşekkür ettiler. İhlas Koleji’nin dereceye giren diğer öğrencileri Ercüment Yavuz Korkmaz ve Arif Emre Alptekin de konuşmacı olarak seminerde yer aldılar.

Kürsüye gelen Ercüment Yavuz Korkmaz, İhlas Kolejinde geçen eğitim sürecinden bahsetti. Korkmaz, İhlas Koleji öğretmenlerinin öğrencilerine katkıda bulunmak için çok çaba gösterdiklerini ve öğrencilerle yakın ilişkiler kurduklarını ifade etti. Kendisinin tarihle ilgilenmesinin temelinde merhum Enver Ören ile yapmış olduğu bir konuşmanın yattığını vurgulayan Korkmaz, “Henüz sekiz yaşındayken Enver Abi bir konuşmanın sonunda bana “Ya Ercüment tarih okumak lazım. İnsanlar ecdadımızı seviyoruz diyorlar ama bilmek gerek okumak gerek ”dedi. İlerleyen yıllarda benim içimde derin bir tarih merakı doğdu. Bu sözün her zaman bende bir tesiri oldu” ifadelerini kullandı.

Korkmaz’dan sonra konuşan Arif Emre Alptekin sınava hazırlık döneminde Türkiye birincisi Mustafa Emir Gazioğlu ile birlikte çalıştığını ve bunun kendisi için çok faydalı olduğunu söyleyerek sınavda elde ettiği başarıda emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.

Öğrenci konuşmalarının ardından İhlas Eğitim Kurumları Akademik Direktörü Selahattin Çolak yeni eğitim döneminde okullardaki işleyiş hakkında bilgiler verdi. Seminerin öğleden sonraki bölümünde de Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun, öğretmenlere yönelik koçluk ve mentorluk eğitimi verdi.