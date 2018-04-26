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İhlas Koleji Karate Ligi şampiyonu oldu

Sakarya’da düzenlenen 15 Temmuz Şehit ve Gazileri İllerarası Karate Ligi final müsabakalarında İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcusu Emin Can İstanbul kategorisinde lig şampiyonu oldu.

İhlas Koleji Karate Ligi şampiyonu oldu

26 Nisan 2018 12:33

Sakarya Spor Salonu’nda 13 ilden 800 sporcunun katıldığı müsabakalarda İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nden Emin Can İstanbullu lig şampiyonluğuna ulaşırken, kendi kategorilerinde Ahmet Baha Öksüz lig ikincisi, Taha Eyüp Gülçığ ve Elif Şişmanoğlu da lig üçüncülüğünü elde ederek kupalarını aldı. Final müsabakalarının ardından konuşan İhlas Koleji Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda 8 aylık uzun bir maratonu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kürşat Usda: "Sporcularımı kutluyorum" 

Geçen sekiz aylık süreçte takım olarak hem sporcu sayısını arttırdıklarını hem de tecrübe kazandıklarını söyleyen Usda, “Bizi en çok mutlu eden ise takımımızdaki sporcu sayısındaki artış oldu. Yıl içinde takım olarak büyüdük ve turnuvalara daha çok sporcu ile katıldık. Aldığımız başarılı sonuçlarla da seneyi şampiyonlukla bitirdik. Sporcularımı kutluyorum” dedi. 

Takım başarısının yanı sıra Sırbistan’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası için milli takıma iki sporcu gönderdiklerini söyleyen Usda, "Yıl içinde önemli performanslar gösteren Emin Can İstanbullu ve Emre Balarısı Sırbistan’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekler. Oradan da başarılı sonuçlarla döneceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bedri Yeltekin: "Karate kulübümüzün elde ettiği başarılarla bizi motive etti" 

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, karate kulüplerinin yıl boyunca kendilerini mutlu edecek bir çok sonuca imza attığını vurguladı. Hedeflerinin daha çok çocuğu sporla buluşturmak olduğunun altını çizen Yeltekin, “En başından beri okullarımızda açmış olduğumuz kulüplerimizle çocuklarımızı sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Her geçen gün daha çok çocuğumuz kulüplerimize gelerek spor yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Karate kulübümüz de elde ettiği başarılarla bu konuda bizi daha çok motive etti. Bu başarılarda emeği geçen başta antrenörümüz Kürşat Usda olmak üzere tüm sporcularımızı ve onların ailelerini tebrik ediyorum. Ayrıca Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız Emin Can İstanbullu ve Emre Balarısı’na da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.  

 

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