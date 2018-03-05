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İhlas Koleji karatede yine zirvede

İhlas Koleji, İller Arası Karate 34 Süper Lig Ayasofya Etabı’nda aldığı başarılarla yine adından söz ettirdi.

İhlas Koleji karatede yine zirvede

05 Mart 2018 15:45

Halkalı İfa Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcularından Baha Öksüz tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Burkay Köseoğlu’nun da ikinci olduğu müsabakalarda İhlas Koleji ayrıca beş tane de üçüncülük elde etti.

Müsabakaların ardından konuşan İhlas Koleji Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini bunu da madalyalarla süslediklerini söyledi. Sakarya’nın ardından İstanbul’daki turnuvada da istedikleri sonuçları aldıklarını ifade eden Usda, hedefleri doğrultusunda diğer turnuvalara hazırlandıklarını ifade etti. Sporcularının gelişiminden memnun olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, “Her turnuvada üstüne koyarak ilerliyoruz. Rakiplerimizden bir adım daha ileride olmak için aynı disiplinde çalışmamız gerekiyor” dedi.

Karate 34 Süper Ligi Ayasofya Etabı’ndan başarılı sonuçlarla dönen karate takımını tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise, “Bir eğitim kurumu olarak karatede çok önemli takımlarla mücadele ediyoruz. Genç sporcularımız aldıkları madalyalarla bizleri mutlu ediyorlar. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.  

 

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