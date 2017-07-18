İhlas Koleji karetecileri Tatami'de gürledi

Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda 16 ülkeden toplam bin 656 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada 158 dalda madalya ve kupa sahibini buldu. İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nden Emin Can İstanbullu 10 Yaş 45 kiloda, Emre Balarısı 8 Yaş 40 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Emin Can İstanbullu, Ahmet Baha Öksüz ve Burkay Köseoğlu’ndan oluşan 10 Yaş Erkek Takımı da kendi yaş kategorisinin şampiyonu oldu. Turnuvada İhlas Koleji Karate Spor Kulübü 8 Yaş Erkek Takımı ikinci olurken, kulüp diğer kategorilerde 1 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

İhlas Koleji Karate Spor Kulübü antrenörü Kürşat Usda, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Sezon boyunca çok iyi hazırlandıklarını belirten Usda, dokuz dalda madalya alarak güçlerini ortaya koyduklarını söyledi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen turnuvadan başarıyla dönen karate takımını tebrik etti. Yıl boyunca birbirinden başarılı sonuçlara imza attıklarını söyleyen Yeltekin, takım içinde birçok sporcunun gelecekte Türk Milli Takımı’nda yer alacağına inandığını söyledi.