İhlas Koleji Koleji madalya toplamaya devam ediyor

Halkalı İFA Spor Salonu’nda 65 kulüpten 1200 sporcunun katıldığı turnuvada İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nden Barkın Efe Koca, Emre Balarısı ve Emin Can İstanbullu kendi kategorilerinde birinciliğe ulaşırken, Muhammed Yusuf Kaydın ve Taha Eyüp Gülçığ turnuvayı ikinci olarak tamamladılar. Turnuva sonunda geçtiğimiz yıl genel klasmanda üçüncü olan İhlas Kolejine kupası verildi.

Bu yıl turnuvaya yoğun ilgi olduğunu ifade eden İhlas Koleji Karate Spor Kulübü antrenörü Kürşat Usda, almış oldukları başarılı sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Turnuvaya 12 sporcu ile katıldıklarını söyleyen Usda, “Sporcu sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. Karate kurslarımızda 50’den fazla çocuğumuz eğitim alıyor. Hazır olduğuna inandığımız çocuklarımız turnuvalarda mücadele ediyorlar. Tecrübelendikçe onlarında başarılı sonuçlar alacağına inancımız tam” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul olarak karatede sürdürülebilir bir başarının temellerini attıklarını söyledi. Katıldıkları her turnuvadan başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Yeltekin, “Karate liginde 2017 yılını genel klasmanda üçüncü olarak tamamladık. Bir okul kulübü olarak bunu başarmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Ayrıca okulumuzun karatede başarıyla temsil edilmesindeki en büyük pay sahibi olan takım antrenörümüz Kürşat Usda’ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin yetiştirdiği çocuklarımız, bugün katıldıkları turnuvalarda önemli başarılar kazanıyorlar. Velilerimiz de teşekkürü hak ediyorlar. Onların spora olan ilgileri ve bilinçli ebeveynler olarak çocuklarını spora teşvik etmeleri ile bu güzel sonuçlar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Sportif başarılarının öğrencilerin akademik eğitimindeki başarılarını da pozitif olarak etkilediğini vurgulayan Yeltekin, öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre spora ve sanat dallarına yönlendirdiklerini belirtti. Yeltekin, okullarında akademik eğitimin başarısı için belirlenen programlar dâhilinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Tüm bunların hayırlı bireyler yetiştirmek için olduğunun altını çizen Yeltekin, “Vatanımıza, ülkemize hayırlı bireyler yetiştirmek için çocuklarımızın eğitimlerini eksiksiz olarak almalarını hedefliyoruz. Bu eğitimin en önemli parçası olarak da değerler eğitimini görüyoruz. Çocuklarımıza değerlerimizi doğru olarak anlatabilirsek istediğimiz hayırlı bireyleri yetiştireceğimize inanıyorum” dedi.