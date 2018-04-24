İhlas Koleji mezunları öğrencilerle bir araya geldiler

İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyona Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Leyla Kahrıman, Uçak Mühendisi Ammar Budanur, Doktor Bedrettin Özsoy, Avukat Abdullah Şimşek ve Eczacı Sevde Durak konuşmacı olarak katıldılar.

Panelde mesleklerinden elde ettikleri tecrübeleri ve birikimleri öğrencilere aktaran eski mezunlar mesleklerini nasıl seçtiklerini anlattılar. Mesleki olarak çalışma ortamları, mesleğin kolay ve zorlayıcı dinamikleri hakkında önemli bilgiler veren konuşmacılar özellikle yabancı dil eğitiminin önemine vurgu yaptılar. İhlas Kolejinde yabancı dil eğitimi almanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen konuş

acılar öğrencilerden de yabancı dile ağırlık vermelerini istediler.

Soru cevap bölümünde öğrenciler üniversiteye hazırlık süreci ve mesleklerin içerikleri hakkında sorular sordular.

Programın sonunda katılımcılara öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.