İhlas Koleji öğrencileri Cambrıdge sertifikalarını aldı

İhlas Koleji’nin Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde düzenlenen sertifika törenlerinde Cambridge sınav grupları olan Starters, Movers, Flyers, KET ve PET’te başarıya ulaşan öğrenciler sertifikalarını aldılar.

Bahçelievler Kampüsü’nde yapılan törene yabancı dil eğitiminde dünyanın önemli kurumları arasında yer alan Trinity’nin İngilitere Direktörü Max Mangello’da katılırken öğrencilerin sertifika sevincine ortak oldu.

Yeltekin: “Okullarımızda yabancı dil eğitimi anaokulundan başlıyor.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sertifika töreninin ardından yaptığı açıklamada öğrencilerine en iyi şekilde yabancı dil eğitimi verebilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. İhlas Koleji öğrencilerinin bu tür uluslararası sınavlara girmesini çok önemsediklerini, dil eğitiminin asıl amacının hedef dilde iletişim kurma becerisini geliştirmek olduğunu belirten Yeltekin, “Bu beceriyi çoktan seçmeli veya boşluk doldurmalı sınavlarda ölçmek zor. Bu yüzden öğrencilerimizi dinleme ve konuşma becerilerinin de ölçüldüğü uluslararası sınavlara hazırlıyoruz. Bu hazırlıklar neticesinde öğrencilerimiz önemli yarışmalara katılarak değerli başarılar elde ediyorlar. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ulusal çapta yapılan en önemli İngilizce konuşma yarışması olan Best English Speakers of Turkey”de öğrencilerimiz birincilik ve ikincilik alarak verdiğimiz eğitimin ne kadar doğru olduğunu bize gösterdiler.” dedi. Alınan başarıdan dolayı memnuniyetini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin Cambridge sertifikası alan öğrencileri ve kendilerini sınava hazırlayan tüm öğretmenleri tebrik etti.

