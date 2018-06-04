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İhlas Koleji öğrencileri resim sergisi açtı

Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri resim çizimindeki yeteneklerini açmış oldukları ‘Sanat Sergisi’nde gösterdiler

İhlas Koleji öğrencileri resim sergisi açtı

04 Haziran 2018 11:13

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Elmas Sancak’ın rehberliğinde farklı tekniklerin bir arada kullanıldığı resimler arasında 15 Temmuz’u ve Afrin operasyonunu konu alan çalışmalar dikkat çekti.

Serginin açılışını yapan ve öğrencilerle birlikte sergiyi gezen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, çalışmaları çok başarılı bulduğunu ve her çalışmanın el emeği göz nuru olduğunu söyledi. Yeltekin özellikle sosyal sorumluluk kapsamında ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin konu edildiği resimlerin dikkat çekici olduğunu belirtti. Sergide öğrencilerin kendi iç dünyalarındaki en güzel duyguları resmettiklerini söyleyen Yeltekin, çocukların duygu dünyasını anlamak için onlara fırsat vermek gerektiğini söyledi.

Etiketler: elmas sancak, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu

 

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