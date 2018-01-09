İhlas Koleji öğrencileri TÜBİTAK Kış Okuluna katılma hakkı kazandı



Bu başarı ile Yusuf Bahadır Kılıçaslan bilgisayar alanında 23 kişilik, Emre Kılıç da Kimya alanında 25 kişilik ekibin arasına girdi.

Antalya'da 13-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan kampın sonunda İhlas Koleji öğrencileri Uluslararası Bilim Olimpiyatları için Milli Takım seçmelerinde ter dökecekler. Kamp 28 Ocak günü düzenlenecek olan madalya töreni ile sona erecek.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Okur yaptığı açıklamada birçok okulun ve öğrencinin katılmak için yarıştığı olimpiyatlara, Türkiye'nin en prestijli okulları arasından üstün başarılı öğrencilerin seçildiğine vurgu yaptı. “Her sene özel okullar ve devlet okulları ayrı kategorilerde değerlendirilirken bu sene hepsi tek kategoride değerlendirildi. Bu da başarımızın değerini arttırdı.” diyen Okur, elde edilen başarı ile okullarının eğitim öğretim kalitesi ile bilimsel yarışmalara ne kadar ciddi hazırlandıklarının tescil edildiğini belirtti. Okur son olarak, “Öğrencilerimizi ve bu konuda çok emeği geçen fizik öğretmenimiz ve aynı zaman da TÜBİTAK Kulübü sorumlumuz Merve Davarcı’yı tebrik ediyorum. Okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Başarıları daim olsun." ifadelerini kullandı.

Yeltekin: “Öğrencilerimiz hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyorlar.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Emre Kılınç’ı ve Yusuf Bahadır Kılıçarslan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Türkiye’nin bilim alanında referans olarak kabul ettiği TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmada yer almanın kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yeltekin, “Öğrencilerimiz geçtiğimiz yaz aylarında başlayan serüvenlerine aldıkları başarılı sonuçlarla devam ediyorlar. İnanıyorum ki bu kamp döneminden de başarıyla ayrılarak kendilerine milli takımda yer bulacaklar. Onların hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor olmaları bizleri gururlandırıyor.” dedi.