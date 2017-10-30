İhlas Koleji öğrencilerinden arkeolojik kazı çalışması

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri arkeoloji bilimini tanımak ve önemini kavramak adına okul bahçesinde kazı çalışması düzenlediler. Bahçeye gömülü materyalleri bulmak için yapılan kazı çalışmaları gerçeğine uygun olarak yapıldı.

Sit alanı olarak belirlenen bölgelerde yapılan çalışmalarda daha önce gömülmüş olan Hitit, Sümer, Lidya gibi ilkçağ Anadolu ve Mezopotamya dönemi uygarlıklarına ait eserlerin benzerlerini bulan öğrenciler kazılardan çıkardıkları materyalleri döneme uygun olarak yorumladılar.

“Yaşayarak öğrenme metodu öğrencilerimizin ilgisini arttırıyor”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, arkeoloji biliminin tanıtılması amacıyla yapılan arkeolojik kazı çalışmasının yaşayarak öğrenme metoduna çok güzel örnek teşkil ettiğini söyledi. Öğrencilerin derse olan ilgisinin artması ve bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yapan Yeltekin, “Çocuklarımızın keyif aldıkları derslerde elde ettikleri bilgilerin kalıcı olduğunu biliyoruz. Yaşayarak öğrenme metoduyla okullarımızda yaptığımız etkinliklerde öğrencilerimizde pozitif gelişimi yakından görüyoruz” dedi.

