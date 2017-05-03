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İhlas Koleji öğrencisi en iyi delege seçildi

İhlas Koleji MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencileri Bahçeşehir Üniversitesi tarafından organize edilen Model Birleşmiş Milletler konferanslarına (BAUMUN) katıldılar. Üç gün süren konferanslarda İhlas Koleji öğrencisi Talha Eren Yaprak “Best Delegate” seçildi.

İhlas Koleji öğrencisi en iyi delege seçildi

03 Mayıs 2017 13:17

İhlas Kolejinin 15 öğrenci ile temsil edildiği organizasyonda NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Gelişim Programı ve Avrupa Konseyi gibi komitelerde öğrenciler çeşitli ülkeleri temsil ettiler.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin'de Mısır'ı temsil eden Talha Eren Yaprak göstermiş olduğu performansla Best Delegate olarak seçilirken, diğer komitelerde farklı ülkeleri temsil eden Oğuz Alp Kucur, Alp Aslan, Ahmet Uyar da Outstanding Delegate seçildiler. Ayrıca Mazhar Akyoldaş ve Elif Nur Şafak’da mansiyon ödülü aldılar.

Öğrencilerin yapılan münazaralarda göstermiş oldukları aktif performansın göz önüne alındığı organizasyonda öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin politikalarına uygun komite kararları almaya çalıştılar. Başarılı olan öğrencilere ödüller verildi.

Yeltekin: “Öğrencilerimiz uzun süreli çalışmalarının neticesini alarak İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil ettiler.”

MUN Konferanslarının çok prestijli bir organizasyon olduğunu ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bu konferanslarda öğrencilerin Birleşmiş Milletler’in sorunlarına çözümler üreterek seslerini duyurduklarını vurguladı. İhlas Koleji MUN Kulubü’nün uzun zamandır bu konferanslara hazırlandığının altını çizen Yeltekin, “Öğrencilerimiz yaptıklarını münazaralar ve kriz yönetimi planlarıyla uzun zamandır MUN konferanslarına hazırlanıyorlardı. Yapmış oldukları çalışmaların neticesinde birçok ödül alarak İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil ettiler. Kendilerine ve danışman öğretmenlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Etiketler: İhlas Koleji, Talha Eren Yaprak


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