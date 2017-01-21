Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nde dört gün süren ve yaklaşık 50 kulüpten 200’ü aşkın sporcunun yer aldığı şampiyonada Oğuz Kılıç, 46 kiloda elde ettiği şampiyonlukla Çanakkale’de düzenlenecek olan Marmara Bölge Şampiyonası’nda İstanbul’u temsil etmeye hak kazandı.

Yine aynı şampiyonada 120 kilo müsabakalarında İhlas Koleji’ni temsil eden Enes Kan kategorisinde altıncı oldu. Enes Kan elde ettiği bu dereceyle Oğuz Kılıç ile birlikte Marmara Bölge Şampiyonası’nda İstanbul’u temsil edecek sporcular arasında yer aldı.

Müsabakaların ardından konuşan İhlas Koleji beden eğitimi öğretmeni ve güreş antrenörü Şenol Özkan, güzel bir turnuva geçirdiklerini bir öğrencileriyle de şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Düzenlenecek olan Marmara Bölge Şampiyonası’na iki öğrenci göndereceklerini ifade eden Özkan, “Öğrencilerimiz Oğuz Kılıç ve Enes Kan, Marmara Bölge Şampiyonası’nda hem İstanbul'umuzu hem de İhlas Koleji’ni temsil edecekler. Biz de kendilerini bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeltekin: “Öğrencilerimize başarılar diliyorum”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şampiyonluğa ulaşan Oğuz Kılıç’ı tebrik etti. İki öğrenci ile Marmara Bölge Şampiyonası’nda olacaklarını ifade eden Yeltekin, “Turnuvada dereceye giren öğrencilerimizin Marmara Bölge Şampiyonası’nda da hem okulumuzu hem de İstanbul’u en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum ve kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

