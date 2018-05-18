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İhlas Koleji öğrencisi milli forma yolunda

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya yüzmede milli forma yolunda.

İhlas Koleji öğrencisi milli forma yolunda

18 Mayıs 2018 15:27

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Etap Türkiye Final Müsabakaları 12 yaş kategorisinde 4 dalda Türkiye A4 barajını geçerek altın madalya kazandı. İstanbul Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalara 32 ilden 163 kulüp ve 805 sporcu katıldı. İhlas Koleji öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya 100 metre karışık, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek ve 50 metre serbest stillerde belirlenen sürenin altında yüzerek müsabakaların en üst baraj seviyesi olan A4 barajını geçti. Sarıkaya elde ettiği bu başarıyla yaş grubundaki en önemli yüzücülerden biri haline geldi. Bera Kayra Sarıkaya’nın başarısını değerlendiren İhlas Koleji beden eğitimi öğretmenlerinden Şenol Özkan, yarışmalarda çok iyi performans gösteren Sarıkaya’nın milli takım yolunda ilerlediğini söyledi. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin Bera Kayra Sarıkaya’yı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Kurum olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Yeltekin, akademik, sosyal ve sportif alanda daha çok başarı elde etmek için çalıştıklarını söyledi. 

 

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