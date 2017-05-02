İhlas Koleji öğrencisi Okçuluk Şampiyonası'nda İstanbul ikincisi

Okçuluk Vakfı tesislerinde düzenlenen şampiyonada genç erkekler olimpik yay kategorisinde yarışan Burak Hamzaoğlu, finalde karşılaştığı ve geçtiğimiz ay Avrupa Şampiyonu olan Erdal Meriç Dal’a yenilerek ikincilikte kaldı.

Şampiyona sonrasında konuşan Burak Hamzaoğlu, çok iyi bir şampiyona geçirdiğini ifade ederek finalde kaybettiği rakibinin son Avrupa Şampiyonu olduğunu vurguladı. Kendisi için önemli bir deneyim yaşadığını belirten Hamzaoğlu, bundan sonraki şampiyonalara hazırlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Yeltekin: “Öğrencimizi başarısından dolayı kutluyorum”

Okçuluk alanında okullarında önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, öğrencileri Burak Hamzaoğlu’nu kutladı. İhlas Koleji Spor Kulübü adı altında okçuluk faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Yeltekin, hem takım hem de bireysel anlamda başarılar kazanmaya devam ettiklerini söyledi.