İhlas Koleji öğrencisi TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Korkmaz elde ettiği birincilikle Antalya’da düzenlenecek olan TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Ödül Töreni İTÜ’de düzenlendi

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi. Yarışmaya tarih kategorisinde “Unutulan Zafer: 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Osmanlı Toplumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” konulu çalışmasıyla katılarak birinci olan Ercüment Yavuz Korkmaz ödülünü Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat’ın elinden aldı.

Yarışmadan elde ettikleri birinciliğin önemine vurgu yapan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, TÜBİTAK yarışmaları için öğrencilerin çok çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini söyledi. “Bu yıl ki yarışmalara 985 proje katılırken İhlas Koleji olarak üç proje ile bölge finallerine kaldık. Ercüment Yavuz Korkmaz’ın yanı sıra öğrencilerimiz Kemal Karaağaçlı ve Selim Kaya ile Eren Gün’de projeleriyle finalde yarıştılar. Onları da tebrik ediyorum.” diyen Okur, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde edilen başarıların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, TÜBİTAK yarışmasından birincilikle ayrılan Ercüment Yavuz Korkmaz ve danışman öğretmeni Erdil İşeri’yi tebrik etti. Yarışma için uzun süredir çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Yeltekin, “Öğrencilerimiz ve danışman öğretmenleri sene başından bu yana büyük emekler vererek yarışmaya hazırlandılar. Üç projemiz finale kaldı ve Ercüment Yavuz Korkmaz ile birinciliğe uzandık. Kendisine Antalya’da yapılacak olan Türkiye finalinde de başarılar diliyorum” dedi.

