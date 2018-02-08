İhlas Koleji Okçuluk Kulübü'nden İstanbul ikinciliği

Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada 13-14 yaş olimpik yay erkekler kategorisinde yarışan Kot almış olduğu ikincilikle, 8-11 Şubat tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası öncesi moral kazandı.

İhlas Koleji Okçuluk Kulübü sporcusu olarak İstanbul ikinciliğini kazanan Kot, kulüp çalışmalarında antrenörlerinin desteğiyle her gün daha iyiye gittiğini söyledi. İstanbul’daki yarışmanın bir basamak olduğunun altını çizen Kot, amacının Türkiye Şampiyonası'nda madalya almak olduğunu belirtti.

Okçuluk kulübünün çalışmalarından ve kazandıkları başarılardan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, kulüplerinde sadece kendi okullarında okuyan öğrencilerin yer almadığını, başka okullarda okuyan ve okçuluğa ilgi duyan gençlerin de bulunduğunu söyledi.

Gençlerin spora teşvik edilmesi noktasında açmış oldukları kulüplerin önemine vurgu yapan Yeltekin, “Okçuluk ve karate branşında açmış olduğumuz kulüplerimiz büyük ilgi görüyor. Bu kulüplerimiz gençlerin spora teşviki konusunda birer sosyal sorumluluk projesidir” dedi.

Yeltekin ayrıca okçuluğa ilgi duyan her genci İhlas Koleji Okçuluk Spor Kulübü'ne davet etti.