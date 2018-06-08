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İhlas Koleji okçulukta şov yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Beylikdüzü Okullar Arası Okçuluk Turnuvası’na İhlas Koleji takımları damga vurdu.

İhlas Koleji okçulukta şov yaptı

08 Haziran 2018 16:56

Beylikdüzü Demka Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süren müsabakalara 100 sporcu katılırken, Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu küçük erkekler, küçük bayanlar ve yıldız erkekler klasik yay kategorisinde ilçe şampiyonu oldu. Ayrıca yıldız kızlar klasik yay takımı da ilçe ikinciliğini elde etti.
Genç erkekler ve genç bayanlar klasik yay kategorisinde yarışan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi ise her iki dalda da rakiplerine şans tanımayarak ilçe şampiyonluğuna uzandı.

Ferdi müsabakalarda iki şampiyon 

Takım müsabakalarında toplam beş şampiyonluk elde eden İhlas Koleji’nde küçük bayanlar klasik yayda Sena Sönmez, genç bayanlar klasik yayda da Merve Koç ferdi müsabakalarda ilçe şampiyonu oldular. Ferdi müsabakalar sonucunda İhlas Koleji sporcuları 2 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti. 

Yeltekin: “Ata sporu okçulukta başarılarımız her yıl artıyor” 

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Beylikdüzü Okullar Arası Okçuluk Turnuvası’nda şampiyon olan ve dereceye giren İhlas Koleji öğrencilerini kutladı. Okullarında okçuluğa karşı özel bir ilgi olduğunu vurgulayan Yeltekin, bu ilgiyi açtıkları kurslarla ve tecrübeli çalıştırıcılarla desteklediklerinin altını çizdi. Okçulukta her yıl artan bir başarıdan söz ettiklerini söyleyen Yeltekin, “Okullarımızdaki okçuluk kulüplerinde eğitim alan öğrencilerimiz bu yıl birbirinden değerli başarıların altına imzalarını attılar. Yıl içinde Okullar Arası İstanbul Okçuluk Şampiyonası'nda iki İstanbul şampiyonluğu elde ettik. Şimdi de Beylikdüzü ilçe genelinde elde edilen şampiyonluklar bizi çok mutlu etti” dedi.  

Etiketler: demka okçuluk, İhlas Eğitim Kurumları, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şampiyonluk

 

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