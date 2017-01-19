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İhlas Koleji Satranç Takımı İstanbul finallerinde

İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Satranç Müsabakalarında Özel İhlas Fen Lisesi Satranç Takımı ikinci oldu.

İhlas Koleji Satranç Takımı İstanbul finallerinde

19 Ocak 2017 17:10

Şubat ayında düzenlenecek olan İstanbul Şampiyonası’na katılacak olan okulların belirleneceği turnuva, yoğun ilgiden dolayı üç bölgede yapıldı. Özel İhlas Fen Lisesi üçüncü bölgede yer aldığı turnuvayı ikinci olarak bitirerek İstanbul Şampiyonası’na katılma hakkını kazandı.
  İki gün süren turnuvanın ardından konuşan İhlas Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Sadık Özaydın, müsabakalarda iyi bir derece elde ederek İstanbul Şampiyonası’na katılma hakkını kazandıklarını hedeflerinin bu şampiyonada da başarılı olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmak olduğunu ifade etti.

  Yeltekin: “Okullarımızda öğrencilerimizi satranca teşvik ediyoruz”
  Müsabakalar sonunda dereceye giren öğrencileri tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, satrancın değerli bir spor dalı olduğunu ve çocukların gelişimini olumlu yönde etkilediğini ve kendi öğrencilerini de satranca teşvik ettiklerini söyledi.
  Satranç oyununun özellikle hızlı çözüm üretebilme konusunda çocuklara katkı sağladığını ifade eden Yeltekin, “Satranç çok güzel ve fair play ruhu içerisinde oynanan bir oyun. Bu oyunu desteklemek için Aralık ayında düzenlenen İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği Finali’ne ev sahipliği yaptık. İki gün süren turnuvada çocuklarımız çok güzel müsabakalar sergilediler” dedi.

Etiketler: Özel İhlas Fen Lisesi Satranç Takımı İhlas Koleji


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