İhlas Koleji “Yeşil Sınıf Yemyeşil Gelecek” diyor

Okulun Girişimcilik Kulübü tarafından kurulan Genç Başarı şirketi tarafından satılan tohumlu kalemleri alan öğrenciler hatıra ormanı için ilk adımı atmış oldular. Ayrıca kalem satışlarından elde edilen gelirler okulun bir diğer sosyal sorumluluk projesi olan “Afrika’da Su Kuyusu Projesi"ne aktarılacak.

Tohumlu kalemleri satın alan öğrenciler coğrafya öğretmenlerinin rehberliğinde karaçam tohumlarının ekimini gerçekleştirdiler. Sınıflarda bulunan saksılarda “Yeşil Sınıf Yemyeşil Gelecek” sloganıyla filizlenecek olan tohumlar 15 Mayıs’ta okul lobisinde sergilenecek ve daha sonra fidan haline gelerek bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Projeyi anlatan okulun coğrafya öğretmenlerinden Burhan Yıldız, “Bizim yaptığımız suya bir taş atmak. Hedefimiz orman bilincini her bireye aşılamak. Gelecek nesillere ne kadar yeşil bir Türkiye bırakırsak o derece mutlu olacağız. Yaptığımız bu çalışmayla hem öğrencilerdeki orman bilincini perçinlemek hem de açılacak su kuyuları ile Afrika’da temiz suya muhtaç insanlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.

Yeltekin: “Yaşam döngüsünün devamı için ormanlara ihtiyacımız var”

Yaşadığımız zaman diliminde insanların yeşil alanları tahrip ettiğine vurgu yapan İhlâs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “İnsanlar kendilerine yeni yaşam yerleri açmak adına doğaya çok büyük zararlar veriyorlar, Yaşam döngüsünün devamı için yeşile, ağaçlara ve ormanlara ihtiyacımız var. Projemiz çocuklarımıza bu bilinci yerleştirmek adına önem arz ediyor” dedi.