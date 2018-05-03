İhlas Koleji'nde bahar şenliği coşkusu

İhlâs Koleji tarafından ilki düzenlenen bahar şenliği, kampüs bahçesindeki etkinliklere katılan çocuklar kurulan stantlarda doyasıya eğlenmenin keyfini çıkardılar.

Şişme oyun alanında minikler eğlencenin tadını çıkarırken abi ve ablaları da geleneksel çocuk oyunları, okçuluk, dart gibi alanlarda hünerlerini sergilediler. Bilimsel deney stantları ve robotik stantlarını da gezen çocuklar farklı deneyimler yaşadılar. Kurulan ahşap atölyesinde ise uzman eğitimciler eşliğinde çocuklar el becerilerini geliştirici çalışmalar yaptılar.

Şenlik hakkında konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin çocukların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlayacak organizasyonlardan ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi. İkinci organizasyonun 5 Mayıs Cumartesi günü Bahçelievler Kampüsü’nde üçüncü organizasyonun da 12 Mayıs Cumartesi günü Ispartakule Bizimevler Kampüsünde düzenleneceğini hatırlatan Yeltekin tüm çocukları "Bahar Şenliği"ne davet etti.

Şenlikte ayrıca geliri şehit ailelerine verilmek üzere kermes düzenlendi. Şenliğe katılan aileler kermese yoğun ilgi gösterdiler.