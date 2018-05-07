İhlas Kolejinde Bahar Şenliği devam ediyor

Şenlik boyunca çocuklar robotik atölyesinde 3D printer ile elde edilen ürünleri yakından incelerken ahşap atölyesinde de uzman eğitimcilerle birlikte çalışmalar yaptılar.

Şişme oyun alanları ve boyama stantları en çok ilgisini çeken bölümler oldu. Bilim stantlarında heyecanlı deneyler yapılırken spor alanlarında da birbirinden çekişmeli mücadeleler sergilendi. Ayrıca İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcuları da yaptıkları gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.

Şenlikte ayrıca geliri şehit ailelerine bırakılmak üzere kermes düzenlendi.

Yeltekin: “Şenliklerimizin sonuncusu Ispartakule Bizimlevler Kampüsümüzde yapılacak.”

Aileler ve çocuklarla birlikte keyifli bir günü daha geride bıraktıklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Bahar Şenliklerimizin ikincisini Bahçelievler Kampüsümüzde gerçekleştirdik. Hazırladığımız stantlarda çocuklarımız gönüllerince eğlenerek mutlu oldular. Onların mutluluğu aileleri kadar bizleri de mutlu etti. Büyük ilgi gören şenliklerimizin sonuncusunu 12 Mayıs Cumartesi günü Ispartakule Bizimevler Kampüsümüzde düzenleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi şenliğimize davet ediyoruz.” dedi.