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İhlas Koleji'nde fetih coşkusu

İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde düzenlenen fetih programı ile kutlandı

İhlas Kolejinde fetih coşkusu

21 Mayıs 2018 17:33

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarih zümresi tarafından hazırlanan fetih programı İstanbul’un fethini konu alan sinevizyon gösterisi ile başladı. İlgiyle izlenen sinevizyon gösterisinin ardından tarih öğretmeni Bayram Durgut, fethin önemini ve sürecini anlatan bir konuşma yaptı.

Okulun öğrencilerinden Ferruh Enes Karaaslan’ın okuduğu fetih marşı adlı şiirinin ardından sahneyi mehter takımı aldı. Salonu dolduran öğrencilerin eşlik ettiği mehter marşlarıyla devam eden programın sonunda öğrencilere şerbet ikram edildi.

Programın ardından konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, dünya üzerinde yeni bir çağ açan İstanbul’un fethinin 565. yılını kutladıklarını söyledi. Bu güzel şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kutlu ordusunu rahmetle, minnetle yad ettiklerini ifade eden Yeltekin, ayrıca Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve refah getirmesi dileğiyle sözlerini bitirdi.

Etiketler: bedri, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, istanbulun fethi

 

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