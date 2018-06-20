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İhlas Kolejinde masal sergisi

Özel Mehmet Yoluç İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri kendi yazdıkları masallardan oluşan masal kitabını tanıttılar.

İhlas Kolejinde masal sergisi

20 Haziran 2018 10:25

Okudukları masallardan edindikleri deneyimlerle yazdıkları masalları kitap haline getiren küçük yazarlar kitapları için imza günü de düzenlediler. Öğrencilerin masallarının tanıtıldığı günde ayrıca yine öğrenciler tarafından yapılan resimler ve çeşitli el yapımı ürünler de sergilendi.

Öğrencilerini artık küçük birer yazar olarak gördüğünü söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında verdikleri derslerle öğrencilerinin hayal dünyasını genişlettiklerini ve yeni hayaller kurmalarına imkan tanıdıklarını belirtti. “Artık küçük bir yazar diyeceğimiz öğrencilerimiz aldıkları masal yazarlığı eğitimiyle de okudukları her kitaba bir yazar gözü ile bakıyor” diyen Yeltekin, gerek yazarlık gerekse el sanatları açısında öğrencilere kendilerini ifade etmeleri için mutlaka fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, masal, öğrenci, yazarlar

 

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