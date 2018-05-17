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İhlas Koleji’nde renkler dile geldi

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri “Renkler Festivali” adını verdikleri resim sergisini açtılar.

İhlas Kolejinde renkler dile geldi

17 Mayıs 2018 15:45

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 220 çalışmanın yer aldığı sergide farklı tekniklerle hazırlanmış resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Görsel sanatlar öğretmenleri Ebru Özdoğan ve Güler Koçak’ın danışmanlığında çalışmalarını hazırlayan öğrenciler renkler aracılığıyla duygu ve düşünce dünyalarını yansıtma fırsatı buldular.

Sergiyi öğrencilerle birlikte gezen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sergideki tüm çalışmaları çok beğendiğini ifade etti. Çocukların kendi dünyalarını çizgi yoluyla daha kolay dışa vurduklarına dikkat çeken Yeltekin, “Çocuklarımızın dünyasına ulaşmak onları daha iyi anlamak ve en önemlisi yeteneklerini ortaya koyabilmeleri adına bu sergiyi açtık. Öğretmenlerimizin de desteğiyle hazırlanan bu sergide çalışması bulunan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu

 

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