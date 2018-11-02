İhlas Koleji'nde tecrübe konuşuyor

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen programda yazar Sevinçgül, kendi hayatından kesitler sunarken yazarlığa nasıl başladığını anlattı.

Yazarlığının yanı sıra Erzurum Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitiren ve daha sonra makine alanında yüksek lisans yapan Sevinçgül, yazarlığa yaşamış olduğu sıkıntılı günlerin sonunda başladığı ifade etti.

Konuşmasının büyük bölümünü öğrencilerden gelen sorulara ayıran Sevinçgül, bu soruları içtenlikle cevapladı. Yazarlıkta dikkat ettiği hususlara değinen Sevinçgül, bir kitap yazarken en önemli hedefinin kendi duygu ve düşüncelerini aktarmak olduğunu belirtti.

“Yazarlık maddi gelir beklentisiyle yapılmamalı”

Öğrencilerden gelen soru üzerine ailesine faydalı olmak adına ziraat mühendisliği okuduğunu söyleyen Sevinçgül, mesleğinden elde ettiği gelir sayesinde yazarlığı daha rahat sürdürdüğünü ifade etti. Yazarlığın maddi gelir beklentisi içinde yapılmaması gerektiğini savunan Sevinçgül, “Eğer içinizde yazar olmak isteyen arkadaşlarımız varsa bunu bir meslek olarak bir gelir kapısı olarak görmesinler. Yazarlık meslek değildir. Eğer maddi gelir beklentisi içinde bunu yaparsanız para kazanmak adına kendi istediklerinizi değil, sizden isteneni yazmak zorunda kalırsınız. Onlar da zamanla tükenir.” dedi.

Yazar olmak isteyen gençlere tavsiyelerine devam eden Sevinçgül günümüzde birçok yazarın popülist yaklaşımı benimseyerek üretimde bulunduğunu ancak bu yazarların zaman içinde kaybolup gittiklerini ifade etti.

Yaklaşık iki saat süren program Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir'in yazar Ömer Sevinçgül'e çiçek vermesiyle sona erdi.