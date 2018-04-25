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İhlas Kolejinden çocukları sevindirecek şenlik

İhlas Koleji baharın gelişini düzenleyeceği şenliklerle kutlayacak. Kolejin Beylikdüzü, Bahçelievler ve Ispartakule Kampüslerinde düzenleyeceği bahar şenliklerinde çocuklar çok keyifli vakit geçirecekler.

İhlas Kolejinden çocukları sevindirecek şenlik

25 Nisan 2018 15:43

İhlas kolejinin düzenleyeceği şenlikle, Beylikdüzü Marmara Evleri Kampüsünde 28 Nisan Cumartesi, Bahçelievler Kampüsünde 5 Mayıs Cumartesi ve Ispartakule Bizimevler Kampüsünde 12 Mayıs Cumartesi günlerinde gerçekleşecek olan bahar şenliklerinde özellikle çocukların ilgisini çekecek birbirinden güzel organizasyonlar yapılacak.

Geleneksel çocuk oyunları, atölye çalışmaları, bilimsel deneyler, sportif faaliyet ve daha bir çok etkinliğe sahne olacak bahar şenlikleri ailelere de çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirme fırsatı sunacak.

Yeltekin: “Tüm çocuklarımızı şenliklerimize bekliyoruz”

Kampüslerde düzenlenecek şenliklere katılacak tüm çocuklara ve ailelerine keyifli ve eğlenceli bir gün vadettiklerini söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “ Baharın güzelliklerini yaşadığımız bugünlerde çocuklarımızın ve ailelerin keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacak çok güzel etkinlikler hazırladık. İnanıyorum ki şenliklerimize katılan tüm çocuklarımız evlerine mutlu dönecekler. Bu vesileyle tüm çocukları ve aileleri üç kampüsümüzde düzenlenecek olan şenliklerimize davet ediyoruz” dedi.

Etiketler: çocuk, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, şenlik

 

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