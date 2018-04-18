Diğer
Kategoriler

İhlas Koleji’nden iki İstanbul Şampiyonluğu

İller Arası Karate 34 Süper Ligi Kapalı Çarşı Etabı müsabakalarında İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcuları Barkın Efe Koca ve Recep Emir Yılmaz kendi kategorilerinde İstanbul şampiyonu oldular.

İhlas Kolejinden iki İstanbul Şampiyonluğu

18 Nisan 2018 11:38

Sultanbeyli Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara 15 sporcu ile katılan İhlas Koleji Karate Spor Kulübü, Barkın Efe Koca ve Recep Emir Yılmaz’ın birinciliklerinin yanı sıra altı da üçüncülük elde etti.
Altı etaptan oluşan ligin üçüncü etabı olan Kapalı Çarşı Etabı’nı sekiz madalya ile bitiren İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nün antrenörü Kürşat Usda asla pes etmeyen bir takıma sahip olduklarını vurguladı. Sürekli çalışarak daha iyi noktaya gelmeyi hedeflediklerini söyleyen Usda, geriye kalan üç etapta daha çok madalya kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Dereceye giren sporcuları kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, etaplara katılan sporcu sayısının artmasından mutlu olduklarını ifade etti. Kazanmanın ya da kaybetmenin önemli olmadığını vurgulayan Yeltekin, “Bu yaş grubundaki çocuklarımızın müsabakalarda elde ettikleri derecelere bakılmaksızın temel anlamda spor yapıyor olmalarının bizim için en büyük kazanç olduğunu düşünüyorum. İhlas Koleji olarak hedefimiz çocuklarımıza sporu sevdirmek ve onları spora kazandırmak” dedi.  

Etiketler: derece, İhlas Koleji, karate, ödül, şampiyonluk, spor haberleri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç