İhlas Koleji’nden iki İstanbul Şampiyonluğu

Sultanbeyli Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara 15 sporcu ile katılan İhlas Koleji Karate Spor Kulübü, Barkın Efe Koca ve Recep Emir Yılmaz’ın birinciliklerinin yanı sıra altı da üçüncülük elde etti.

Altı etaptan oluşan ligin üçüncü etabı olan Kapalı Çarşı Etabı’nı sekiz madalya ile bitiren İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nün antrenörü Kürşat Usda asla pes etmeyen bir takıma sahip olduklarını vurguladı. Sürekli çalışarak daha iyi noktaya gelmeyi hedeflediklerini söyleyen Usda, geriye kalan üç etapta daha çok madalya kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Dereceye giren sporcuları kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, etaplara katılan sporcu sayısının artmasından mutlu olduklarını ifade etti. Kazanmanın ya da kaybetmenin önemli olmadığını vurgulayan Yeltekin, “Bu yaş grubundaki çocuklarımızın müsabakalarda elde ettikleri derecelere bakılmaksızın temel anlamda spor yapıyor olmalarının bizim için en büyük kazanç olduğunu düşünüyorum. İhlas Koleji olarak hedefimiz çocuklarımıza sporu sevdirmek ve onları spora kazandırmak” dedi.