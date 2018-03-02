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İhlas Koleji’nden madalya yağmuru

İhlas Koleji Karate Spor Kulübü, 5. Etap İller Arası Sakarya Karate Ligi’nde 4 ikincilik ve 8 üçüncülük elde etti.

İhlas Kolejinden madalya yağmuru

02 Mart 2018 12:40

Hendek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara 17 sporcudan oluşan kalabalık bir kadro ile katılan İhlas Koleji Karate Spor Kulübü 12 madalya toplayarak turnuvayı bitirdi.

Giderek daha tecrübeli ve geniş bir kadro ile turnuvalara katıldıklarını vurgulayan İhlas Koleji Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda, alınan sonuçların kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Turnuvada şampiyon çıkaramamalarını şanssızlığa bağlayan Usda, ilerleyen turnuvalar için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Takımdaki sporcu sayısının artışına dikkat çeken İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Ülkemizde nitelikli sporcu yetiştirebilmek için çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren sporla buluşturmalıyız. Biz de bu hususta okul olarak açtığımız kurslarla sporcu yetiştirme ve çocuklarımıza sporu sevdirme noktasında önemli işler yapıyoruz. Ayrıca sporun akademik başarıyı da olumlu etkilediğini biliyoruz ve çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz” dedi.  

Etiketler: başarı, İhlas Koleji, karate, madalya, ödül

 

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