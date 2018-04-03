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İhlas Koleji’nden Türkiye Şampiyonası’nda üç madalya

İhlas Koleji Karate Spor Kulübü, Gaziantep’te düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

İhlas Kolejinden Türkiye Şampiyonasında üç madalya

03 Nisan 2018 16:22

 Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 59 ilden 2 bin 300 sporcu katılırken, İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcularından Emin Can İstanbullu +50 Kg’de, Emre Balarısı ise 45 Kg’de Türkiye ikincisi oldu. Bayanlar kategorisinde 35 Kg’de mücadele eden Elif Şişmanoğlu ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

  Bu sonuçların ardından kilolarında ilk iki sıraya giren Emin Can İstanbullu ve Emre Balarısı, Sırbistan’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası için milli takıma seçildiler.

  Gaziantep’ten üç madalya ile dönen ve iki sporcusunu milli takıma gönderen İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nün antrenörü Kürşat Usda, takım olarak önemli bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, çok mutlu olduklarını söyledi. Şampiyonanın aynı zamanda milli takım seçmesi olduğunu vurgulayan Usda, “Bizim için madalyalardan daha önemli olan iki sporcumuzun milli takıma seçilmesiydi. Hem Emin Can hem de Emre şampiyona boyunca çok iyi maçlar çıkararak milli takıma seçilmeyi hak ettiler” dedi.

Yeltekin: “Sporcularımıza Sırbistan’da başarılar diliyorum”

  İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Türkiye Şampiyonası’ndan iki ikincilik ve bir üçüncülükle dönen İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nü tebrik etti. Şampiyona sonunda iki sporcularının milli takıma seçildiğine de vurgu yapan Yeltekin, “Karate Spor Kulübümüzde uzun zamandır bizimle birlikte olan Emin Can İstanbullu’nun ve Emre Balarısı’nın milli takıma seçilmesi bizleri çok mutlu etti. Kendilerine milli takımda ve Balkan Şampiyonası’nda başarılar diliyorum. Ayrıca sporcularımızın elde ettiği başarılardan dolayı antrenörümüz Kürşat Usda’yı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: İhlas Koleji, Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, türkiye karate şampiyonası

 

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