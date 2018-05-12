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İhlas Koleji'nden yüzmede iki şampiyonluk

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Yüzme Yarışmaları’nda Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu öğrencisi Vera Seyda Sarıkaya iki ayrı kategoride şampiyon oldu.

İhlas Kolejinden yüzmede iki şampiyonluk

12 Mayıs 2018 11:36

Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Havuzu’nda düzenlenen yarışmalara ilçe genelinde 25 okuldan 90 sporcu katıldı. Yüzmede 50 metrede yarışan Vera Seyda Sarıkaya mini minikler kategorisinde serbest ve kelebek stilde şampiyonluğa ulaştı. Aynı okuldan Bora Aran da minikler kategorisinde 50 metre kelebekte üçüncü oldu. 

Müsabakalar sonrasında yapılan törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları takıldı. İhlas Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Şenol Özkan yaptığı açıklamada; “Öğrencilerimiz iyi mücadele ettiler ve hak ederek şampiyon oldu. Bu sporcularımızın bir yılın emeklerinin karşılığıdır. Okulumuzda spora olan ilgiyi arttırmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek için okulumuzda kulüp kurduk ve sporun bir çok dalında öğrencilerimiz şampiyonalara katılıyorlar ve madalyalar alıyorlar. Buda bize ayrıca mutluluk verdiği gibi bizim de motivasyonumuzu artırıyor” dedi. 

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmalarda iki şampiyonluk alan Vera Seyda Sarıkaya ve üçüncü olan Bora Aran’ı kutladı. Bu yaş kategorilerinde amacın çocuklara sporu sevdirmek olduğunu vurgulayan Yeltekin, “Küçük yaşlarda çocuklarımızın aldığı derecelerden çok yaptıkları sporu sevmeleri daha önemli. Ancak bu şekilde onların sporun içinde kalmasını sağlayabiliriz.” dedi.  

 

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