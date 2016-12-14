Beşiktaş’taki hain saldırı sonrası Türkiye teröre karşı tek yürek oldu. Sosyal medya üzerinden başlatılan “polisimin yanındayım” kampanyasına İhlas Medya Grubu yöneticileri de destek verdi. İstanbul emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’ı makamında ziyaret etti. İstanbul Beşiktaş’ta 37’si polis 44 kişinin şehit olmasına yol açan saldırının ardından Türk halkı polisine sahip çıktı.

“Polisimin Yanındayım” kampanyası çığ gibi büyüdü

Kampanyaya destek veren İhlas medya Grubu yöneticileri de İstanbul Emniyeti’ne ziyarette bulundu. TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Polisimin Yanındayım, İhlas Gazetecilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kapan ile İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas başsağlığı ve destek mesajlarını emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’a sundu.

Çalışkan, Türkiye üzerinde kirli hesap kuranların asla amaçlarına ulaşamayacağını dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ve yaşanan terör saldırılarının Türkiye’yi daha da güçlendirdiğini vurgulayan Çalışkan “bunun son örneği Beşiktaş saldırısıdır. Bunlar kopma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarıdır”” dedi. Rakip takım taraftarlarının da teröre karşı omuz omuza durması en anlamlı mesajdır ifadelerini kullandı. İhlas medya organlarının da her zaman devletinin ve milletinin safında yer aldığına dikkat çekti.

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