İhlas Medya Grubu'na ödül yağdı

Köprüdeki darbeci askerlerin teslim olma görüntüleri ile ilgili konuşan İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzan Güven, "O görüntüleri şükür dualarıyla servis ettik" dedi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıldönümü yaklaşırken Arnavutköy Belediyesi, o zor gecede canlarını hiçe sayıp çalışan gazetecileri unutmadı. Cesur Medya Ödülleri adı altında düzenlenen ödül töreninde birçok televizyon kanalı, haber ajansı, gazete ve internet sitesine ve gazetecilere ödül verildi. Bu yıl ilki düzenlenen ödül töreninde gazeteciler ödülleri Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın elinden aldı. darbe gecesine damgasını vuran Cnn Türk Haber Spikeri Hande Fırat, Atv Haber Sunucusu Cem Öğretir gibi birçok medya çalışanı da geceye katıldı. Arnavutköy ilçe meydanında düzenlenen törene ise vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

ÖDÜLLERE İHLAS MEDYA GRUBU DAMGA VURDU

Geceye görüntüleri ile damga vuran İhlas Medya Grubu’ndan İhlas Haber Ajansı, TGRT HABER, Türkiye Gazetesi’ne ödül yağdı. İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İHA İstanbul Şehir Haberleri Şefi Erhan Yılmaz ile muhabir Mehmet Altunışık, Mehmet Başa ve Harun Basat gecede İHA adına ödüllerini aldı. Öte yandan İhlas Medya Grubu’ndan TGRT HABER’den Sait İnanç, Kaan Kalyoncu, Yusuf Öztürk ödül alırken Türkiye Gazetesi’nden Haber Müdürü Fatih Selek ve muhabir Bünyamin Çelik ödülünü Başkan Ahmet Haşim Baltacı’nın elinden aldı.

“Hainler ilk olarak basını susturmaya çalıştı”

Ödül töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bir yıl önceyi hatırlıyorum, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece hiçbirimizin anlam veremediği, fakat endişe ile acaba ne oluyor diye beklediğimiz o anları hatırlıyorum. Şükürler olsun ki memleketini seven, milletini seven siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, aziz milletimiz ve tabi ki basın mensuplarımız vardı. Adeta herkes ben ne yapabilirim düşüncesi ile alanları çıktı. Bulunduğu mevkilerde vazifesini yerine getirdi. İşte bunların en başında gelenler siz değerli basın mensuplarımız. O akşam şunu öğrendik, ilk susturulması gereken basın ve yayın organlarıydı ki o hain kalkışmayı yapan zalimler bir kez daha basının susturulması konusunda ciddi bir kararlılık içerisindeydiler. Ama tahmin etmedikleri mukavemetle karşı karşıya kaldılar. O mukavemet de bu girişimin başarısızlıkla sonuçlanacağının göstergesiydi” ifadelerini kullandı.

“O görüntüleri şükür dularıyla servis ettik”

İhlas Haber Ajansı adına konuşan İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin ve o geceyi tekrar yaşatmasın. İHA olarak ciddi bir duruş sergileyen ülke medyasına dünya medyasına çok fazla içerik sağladık. O gece bir görüntüden bahsetmek istiyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbeci askerlerin teslim olduğu anın kısa bir hikayesi de var. O görüntüleri Oğuzcan Yazar isimli arkadaşımız çekti. Yarın da dünya evine giriyor, burada mutluluklar diliyorum. İstanbul’un her yeri çözülürken köprü bir türlü çözülmüyordu. Bir görüntü göndereceğini belirtti bize. O görüntüler geldiği anda haber merkezimizde bir figan koptu. Herkes gözyaşları içinde birbirine sarılıyordu ve şükür duaları ediliyordu. O 10 saniyelik an hayatımın en güzel 10 saniyesiydi. O görüntüyü servis eder etmez önümdeki 45 tane ekranın tamamı birden o görüntüyle doldu. Şükürler, dualar içerisinde servis ettik o görüntüleri” diye konuştu.

Harun Basat - Mehmet Başa

