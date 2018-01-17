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İhlas Medya’ya ödül yağmuru

Ankara Sesi ve Ekonomize dergisinin işbirliğinde tertiplenen “Yılın Enleri Ödül Töreni”nde İhlas Medya çalışanlarına ödül yağdı.

İhlas Medyaya ödül yağmuru

17 Ocak 2018 23:24
İhlas Medya’ya ödül yağmuru - Tıkla İzle

Latanya Otel’de gerçekleştirilen programa Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, işkadını Demet Sabancı Çetindoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilere seslenen Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, “Türkçe’de çok güzel bir tabir vardır. ‘Marifet iltifata tabiidir’ diye. Dolayısıyla başarılı insanları ödüllendirmek de güzel bir davranış. Bugün iş dünyasında, medya dünyasında, sanat dünyasında başarısını ispat etmiş, sektöründe başarılı olmuş insanlar ödüllendirilecek. Ben de bir kez daha bu ödüllere layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Program konuşmaların ardından ödüllerin takdimiyle devam etti. Programda TGRT Haber kanalından Yaprak Hırka “Yılın Başarılı TV Ekonomi Habercisi” ödülüne, Mehmet Aydın “Yılın Başarılı Ana Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü. Her iki ödülü de TGRT Haber Ankara Temsilciliğinden Ahmet Melik Türkeş aldı. Türkiye gazetesinden ödüle layık görülen Cabir Turgut adına ödülü, gazetenin Ankara Temsilciliğinden Selçuk Böke aldı. 

Caner Ünver - Emre Yüzügüldü 

 

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