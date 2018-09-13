İhlas Pazarlama temizlik robotu satış sezonunu açtı

İhlas Pazarlama A. Ş., Antalya'da temizlik robot satış sezonunu kutlayarak başlattı. Antalya Bölge Müdürlüğü'nde toplanan 100'e yakın satış personeline kutlama öncesinde İhlas pazarlama Türkiye Satış Direktörü Yakup Özaydın tarafından iş geliştirme, müşteri memnuniyeti ve satış stratejisi konularında seminer verildi. Ardından geçilen kutlama programına İhlas Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Orhan Korkusuz ile İhlas Pazarlama A. Ş. Antalya Bölge Müdürü Nihat Karataş da katıldı.

Programda konuşan Genel Müdür Orhan Korkusuz, son dönemlerde artan döviz kurunun İhlas Pazarlama'yı olumsuz yönde etkilemediğini, aksine şirketin satışlarını vatandaşın lehine olacak şekilde devam ettirdiğini kaydetti. 24 aya uzanan taksit ve senetli Türk Lirası satışların devam ettiğine vurgu yapan Korkusuz, “Önümüzdeki dönemde hem işimizi büyütmeyi hem 2019 içinde en az 500 daha kişi istihdam etmeyi planlanıyoruz. Antalya'da bugün temizlik robotu satış sezonunun sembolik açılışını kutluyoruz. Pastamızı da önümüzdeki güzel günlerin işareti olarak kesiyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından kutlama pastası kesildi.

Suat Metin