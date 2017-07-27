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İhlas Vakfı, 2017 kurban vekâlet bedellerini açıkladı

43 yıldır “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” Hadis-i şerifi rehberliğinde öğrenci yurtlarında anne-babasına, vatanına, milletine ve insanlara faydalı on binlerce genci yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden İhlas Vakfı 2017 yılı Kurban vekalet bedellerini ilan etti.

İhlas Vakfı, 2017 kurban vekâlet bedellerini açıkladı

27 Temmuz 2017 00:44

Yurtiçi 850, yurtdışı 600 TL

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mehmet Okyay yaptığı yazılı açıklamada; 2017 yılı yurtiçi kurban vekâlet bedelinin 850 TL. yurtdışı kurban vekalet bedelinin ise 600 TL. olarak belirlendiğini söyledi.

Okyay, hayırseverlerin bağışladığı Kurban vekaletlerinin çoğunluğunun yurtiçinde kesilerek öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini, arta kalanında yurt dışında Somali, Somaliland, Etiyopya, Kenya, Sudan, Uganda, Yemen, Moritanya, Fildişi, Cezayir, Gambiya, Afganistan, Hindistan’ın 4 bölgesinde, Bangladeş, Endonezya, Malezya ile birlikte 20 civarında ülkede dini vecibelere uygun kesimler yapılarak, elde edilen etlerin fakir Müslüman halka dağıtılacağını belirtti.

İhlas Vakfı: “Kamu Yararına Çalışan Vakıf”

Vatanı ve milletine yaptığı hizmetlerden dolayı, geçen sene Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan’ın onayları ile İhlas Vakfına, devletimizin “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü verdiğini belirten Okyay, bu sorumluluk ile hayırseverlerin bağışladığı kurbanları en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

Okyay, hayırseverlerin kurban vekaletlerini www.ihlasvakfi.org.tr adresinden online olarak ya da +90 212 451 49 00 nolu telefonu arayarak kurban vekaletlerini verebileceklerini söyledi.

Etiketler: İhlas Vakfı


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