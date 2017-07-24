İhlas Vakfı aşçı ve hizmetlileri İstanbul’da bir araya geldi.

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır birçok hizmete imza atan İhlas Vakfı’nın yurtlarında kalıp üniversite öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilere, daha iyi yemek ve kaliteli barınma hizmeti vermek maksadı ile tertip edilen ‘Aşçı ve Hizmetli Semineri’ İstanbul Bahçelievler’de bulunan İhlas Vakfı Genel Merkezi’nde başladı.

Dört gün sürecek olan ‘Aşçı ve Hizmetli Semineri’nin açılış konuşmasını yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay, seminere katılan aşçı ve hizmetlilere, İhlas Vakfının kuruluş gayesi ile yurt içi ve yurt dışı hizmetlerinden bahsederek, “43 yıldır kendimize ‘İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ Hadis-i şerifini rehber edindik. Öğrenci yurtlarımızda anne-babasına, vatanına, milletine ve insanlara faydalı on binlerce genci yetiştirdik ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Vatanına ve milletine yaptığı hizmetlerden dolayı, geçen sene Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayları ile İhlas Vakfı’na, devletimiz tarafından ‘kamu yararına çalışan vakıf’ statüsü verildi. Bu sorumluluk bilinci ve gönül dostlarımızın destekleri ile daha çok insana faydalı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Rıfat Fırat