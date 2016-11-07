Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un konuk olduğu toplantıda İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay, bakan yardımcısı Mehmet Ersoy ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundular.

Ersoy: “Mağduruz edebiyatı yapanlara taviz vermeyeceğiz”

Toplantıya katılan işadamlarına ve dernek yetkililerine konuşan Mehmet Ersoy, ülke olarak önemli bir süreçten geçtiğimizi belirtti. 15 Temmuz’da meydana gelen darbe girişimini değerlendiren Ersoy, “Önemli bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte devlet olmanın gereği olarak, ayrıştırma yapmadan, devlete düşman bir grup, topluluk oluşmasına izin vermemeliyiz. Ama 17 Aralık’ta FETÖ'cü olarak tarafını seçenlerin günümüzde mağduruz edebiyatı yaparak insani duygularımızı kullanmaya çalışmalarına taviz vermeyeceğiz. Biz taviz verirsek 246 şehidimizin kemiklerini sızlatırız” dedi.

Ersoy: “Milletimiz başımızın tacıdır”

Konuşmasının devamında bu hain girişimde bulunanların halkımızın gücünü unuttuklarına vurgu yapan Ersoy, “Asırlardır, bizlere pranga vurmaya çalışan gizli düşmanlarımız; FETÖ, PKK gibi terör örgütlerini maşa olarak kullanmışlardır. Ama ne mutlu ki, yine başarılı olamadılar. Onların unuttuğu bizlerin ise asil kanımızda dolaşan vatan, bayrak ve millet aşkıdır. Biz imanlı bir milletiz” ifadelerini kullandı.

Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Eğer hala bir Cumhurbaşkanımız var ise, çocuklarımız annesiz, babasız kalmamışsa, tüm bunların mimarı ve kahramanı yüce milletimizdir. Onlar bizim baş tacımız, Allah onlardan razı olsun.”

