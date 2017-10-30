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İhlas Vakfı'ndan Sudan'da su kuyusu

Sudan'ın Omdurman şehrinin Şerefet bölgesinde hizmete sunulan su kuyusu binlerce kişiye içme su imkanı sağlayacak.

İhlas Vakfından Sudanda su kuyusu

30 Ekim 2017 22:11
İhlas Vakfı'ndan Sudan'da su kuyusu - Tıkla İzle

Afrika'da külliye çalışmalarına devam eden İhlas Vakfı yardımseverlerin bağışları ile Şerefet Külliyesine yaptırdığı su kuyusunu hizmete sundu. 

İhlas Vakfı yetkilileri, "Sadaka-i cariyenin en önemli 3 maddesinden biri su kuyusu, cami ve hayırlı evlattır. Öldükten sonra hayrı devam eden işleri yapmak bizlere nasip oluyor. İnşallah hizmetlerimiz tüm Afrika kıtasına yayılacaktır dileğimiz budur. Verilen hizmetlerin en anlamlı tarafı da su kuyusu ile başlayıp o insanların aileniz gibi olması" dedi.  

Müştak Saygın
 

 

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