İhlas Vakfından Sudan’da yetimlere keçiler ile süt desteği

Hartum'daki ofisinde kayıtlı 3 bin yetim bulunan İstanbul merkezli İhlas Vakfı, Hartum Eyaleti'nin Omdurman bölgelerindeki kasabalarda yaklaşık 100 süt keçisi dağıttı. İhlas Vakfı, yetimlere bakan ailelere ayrıca Kurban Bayramı'nda et, Ramazan-ı Şerif'te de gıda yardımında bulunuyor.

İhtiyaç sahipleri, İHA muhabirine yaptıkları açıklamada Türk halkına dua ve teşekkürlerini ileterek, yardımlardan dolayı minnettar olduklarını belirttiler.

İhlas vakfı Sudan yetkilisi de, yetimlere yönelik çalışmaların bunlarla sınırlı kalmadığını, gıda, elbise, sabah kahvaltısı ve okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, “Amacımız Türk halkının gönderdiği yardımları en iyi şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak” dediler.

Dağıtılan süt keçilerinin anne sütüne en yakın süt olması dolayısıyla yetimlerin keçi sütünden yararlanmaları sağlanıyor.

Müştak Saygın



