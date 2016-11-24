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İhlas Vakfı'nın yardımları Somaliland’a doğru yola çıktı

Afrika’nın yardıma en muhtaç bölgelerinden biri olan Somaliland için İhlas Vakfı tarafından organize edilen ve hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan bir konteyner yardım malzemesi gemi ile yola çıktı.

İhlas Vakfının yardımları Somalilanda doğru yola çıktı

24 Kasım 2016 15:47

Somaliland için tertiplenen yardım kampanyasını organize eden İhlas Vakfı Somali Koordinatörü Hasan Gümüş, yaptığı açıklamada hayırseverlerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Bir ay gibi kısa bir sürede büyük yol katettiklerini ifade eden Gümüş, “Bu süre zarfında hazırladığımız bebek, çocuk, genç ve bayan-erkek elbise, ayakkabı ve giyim eşyasından oluşan 97 koli ile 47 koli kuru gıda, 65 çuval undan oluşan insani ihtiyaç yardımlarımızı gönderiyoruz. Ayrıca 31 bin 500 adet Arabî ve Somali lisanında Hakikat Kitabevi yayınlarından İslamiyet'i anlatan dini kitaplar da yardımlarımız arasında bulunuyor” dedi.

Yardım malzemelerini taşıyan geminin İstanbul’dan yola çıktığını söyleyen Gümüş, yardımların 45 gün sonra Somaliland’ın Berbera limanına ulaşacağını vurguladı. Gümüş, gönderilen yardımların Somaliland’ın başkenti Hargeisa’da faaliyet gösteren 44 sivil toplum kuruluşunun (medreseler) çatı kuruluşu olan Cemiyetul Ahbab tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade etti. Somaliland için maddî ve manevî desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gümüş, düzenledikleri yardım kampanyasına destek veren, yardım yapan tüm hayırseverlere teşekkür etti. 

Etiketler: afrika, İhlas Vakfı, Somaliland


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