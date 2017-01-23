Somaliland’ın Berbera limanına ulaşan yardımlar, başkent Hargeisa’da faaliyet gösteren ve 44 STK’nın çatı kuruluşu olan Cemiyetul Ahbab Derneği yetkilileri tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Gönderilen yardımları alan Cemiyetul Ahbab yetkilileri; bebek, çocuk, genç, bayan, erkek elbise, ayakkabı ve giyim eşyalarını tasnif ederek öncelikli olarak belirlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Türkiye’den hayırseverlerin gönderdiği yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak çok büyük hayır duaları alındığını vurgulayan Cemiyetul Ahbab yetkilileri, Somaliland için maddî ve manevî destek veren, yardım yapan tüm hayırseverlere teşekkür etti.