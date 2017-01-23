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İhlas Vakfı'nın yardımları Somaliland’da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

İhlas Vakfı düzenlemiş olduğu yardım kampanyası ile toplanan yardımları Afrika’nın yardıma en muhtaç ülkelerinden biri olan Somaliland’a ulaştırdı.

İhlas Vakfının yardımları Somalilandda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

23 Ocak 2017 15:33

Somaliland’ın Berbera limanına ulaşan yardımlar, başkent Hargeisa’da faaliyet gösteren ve 44 STK’nın çatı kuruluşu olan Cemiyetul Ahbab Derneği yetkilileri tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Gönderilen yardımları alan Cemiyetul Ahbab yetkilileri; bebek, çocuk, genç, bayan, erkek elbise, ayakkabı ve giyim eşyalarını tasnif ederek öncelikli olarak belirlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Türkiye’den hayırseverlerin gönderdiği yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak çok büyük hayır duaları alındığını vurgulayan Cemiyetul Ahbab yetkilileri, Somaliland için maddî ve manevî destek veren, yardım yapan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Etiketler: İhlas Vakfı, Somaliland, yardım


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