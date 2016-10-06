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İhlas yurdu yeni binasında hizmete başladı

İhlas Vakfı, Edirne'de yaptığı yeni binasıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açtı.

İhlas yurdu yeni binasında hizmete başladı

06 Ekim 2016 12:06

Edirne’de 12 yıldır faaliyet gösteren İhlas Vakfı, 2 yıl önce yapımına başladığı modern binasının tamamlanmasıyla beraber hizmete başladı. Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde, hem eğitim fakültelerine yakın lokasyonu hem de modern mimarisiyle göz dolduran İhlas Vakfı Hüseyin Hakkı Yurdu, yeni eğitim öğretim yılında öğrencileriyle buluştu.

"Öğrenciler kendini evinde hissediyor"
Özel İhlas Vakfı Hüseyin Hakkı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Ören, mimarlık, mühendislik, tıp gibi seçkin bölümlerde okuyan onlarca öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Yurttaki öğrenci sayımız bu yıl yüzde 100 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl yurdumuzda kalan öğrenciler bu sene de bizim yurdumuzu tercih etti. Bulunduğumuz konum itibariyle lokasyon olarak tercih ediliyoruz. Büyük alışveriş merkezlerine çok yakınız" ifadelerini kullandı.

"24 saat güvenlik"
Yeni yapılan binanın özelliklerinden bahseden Ören, yurdun kapasitesinin 200 kişi olduğunu, binanın giriş çıkışlarının parmak izli güvenlik sistemiyle ve güvenlik kameralarıyla izlendiğini belirtti. İhlas Vakfı yurdunun her konuda diğer yurtlardan farklılığını belli ettiğini vurgulayan Ören, "Biz yurtlarımızda öğrencilerimize yurt ortamı değil de aile ortamında hizmet veriyoruz. Yemeklerimizi anne yemeklerini aratmayacak derecede veriyoruz. Öğrencilerimize geleceklerinde yön vermelerine yardımcı oluyoruz" dedi. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: İhlas Vakfı, İhlas yurdu


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