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İhlas’a Geçiş Sınavı 25 Şubat’ta yapılacak

İhlas Eğitim Kurumları %100’e varan indirim fırsatları sunduğu İhlas’a Geçiş Sınavı’nı 25 Şubat Cumartesi günü yapacak.

İhlasa Geçiş Sınavı 25 Şubatta yapılacak

13 Ocak 2017 10:16

İhlas Eğitim Kurumlarının Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde ücretsiz olarak yapılacak sınava ortaokul için 4, 5, 6, 7 Anadolu ve Fen lisesi için ise 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri başvurabilecek.

Burs imkanlarının sağlanacağı sınava katılmak isteyen öğrenciler katılım başvurularını www.ihlasegitimkurumlari.com adresinden online olarak ya da sınavın yapılacağı kampüslerdeki okullardan yapabilecekler.

Yeltekin: Öğrencilerimizi İhlas’a Geçiş Sınavına bekliyoruz”

İhlas’a Geçiş Sınavı hakkında açıklamalar yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yapılacak sınav sonucunda başarılı olan öğrencilere İhlas Eğitim Kurumlarından indirimli kayıt imkanı kazanacaklarını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları dereceye göre %100’e varan indirimler kazanacaklarını ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimiz elde edecekleri başarılı sonuçlara göre değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda %100’e varan indirimli kayıt imkanlarını öğrencilere sunacağız. Bu önemli fırsatı kaçırmak istemeyen tüm öğrencilerimizi İhlas Geçiş Sınavına bekliyoruz.” dedi.
 

Etiketler: burs, geçiş sınavı, İhlas Eğitim Kurumları, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul


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