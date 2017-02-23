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İhlas’a geçiş sınavı 25 Şubat’ta yapılacak

İhlas Eğitim Kurumları tarafından düzenlenecek olan İhlas’a Geçiş Sınavı 25 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

İhlasa geçiş sınavı 25 Şubatta yapılacak

23 Şubat 2017 14:52

İhlas Eğitim Kurumları Beylikdüzü Marmara Evleri 1. Kısım, Bahçelievler ve Avcılar Bizimevler6 kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan sınavlara ortaokul için 4, 5, 6, 7. sınıflar, Anadolu ve Fen Lisesi için 9, 10, 11. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilecek.

Önemli burs imkanlarının sağlanacağı sınava katılmak isteyen tüm öğrenciler katılım başvurularını www.ihlasegitimkurumlari.com adresinden online olarak ya da sınavın yapılacağı kampüslerdeki okullardan yapabilecekler.

Yeltekin: “Öğrencilerimizi İhlas’a Geçiş Sınavına bekliyoruz.”

İhlas’a Geçiş Sınavı hakkında açıklamalar yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yapılacak sınav sonucunda başarılı olan öğrencilerin İhlas Eğitim Kurumlarından indirimli kayıt imkanı kazanacaklarını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları dereceye göre yüzde 100’e varan indirimler kazanacaklarını ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimiz elde edecekleri başarılı sonuçlara göre değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda yüzde 100’e varan indirimli kayıt imkanlarını öğrencilere sunacağız.” dedi.
 

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumları


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