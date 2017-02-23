İhlas Eğitim Kurumları Beylikdüzü Marmara Evleri 1. Kısım, Bahçelievler ve Avcılar Bizimevler6 kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan sınavlara ortaokul için 4, 5, 6, 7. sınıflar, Anadolu ve Fen Lisesi için 9, 10, 11. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilecek.

Önemli burs imkanlarının sağlanacağı sınava katılmak isteyen tüm öğrenciler katılım başvurularını www.ihlasegitimkurumlari.com adresinden online olarak ya da sınavın yapılacağı kampüslerdeki okullardan yapabilecekler.

Yeltekin: “Öğrencilerimizi İhlas’a Geçiş Sınavına bekliyoruz.”

İhlas’a Geçiş Sınavı hakkında açıklamalar yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yapılacak sınav sonucunda başarılı olan öğrencilerin İhlas Eğitim Kurumlarından indirimli kayıt imkanı kazanacaklarını söyledi.



Öğrencilerin aldıkları dereceye göre yüzde 100’e varan indirimler kazanacaklarını ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimiz elde edecekleri başarılı sonuçlara göre değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda yüzde 100’e varan indirimli kayıt imkanlarını öğrencilere sunacağız.” dedi.

