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“İhlas’a Geçiş Sınavı” yapılacak

İhlâs Koleji her yıl düzenlediği ve başarılı öğrencilere yüzde 100’e varan burs imkânları sunduğu “İhlâs’a Geçiş Sınavı” 6 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

“İhlasa Geçiş Sınavı” yapılacak

29 Aralık 2017 16:52

İhlâs kolejinin güvenli eğitim güvenli gelecek parolasıyla hizmet veren İhlâs Kolejinin her yıl düzenlediği başarıyı ödüllendirmek için yapacağı sınavda öğrenciler yüzde 100’e varan burs imkânlarıyla başarıları oranında burs hakkını kazanacaklar.

Yeltekin: “Başarılı öğrencileri desteklemeye devam edeceğiz”

Türkiye’de her öğrencinin özel okulda okuma hakkı olduğunu ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, düzenlenecek olan sınavın özel okul ayrıcalığı yaşamak isteyen öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olduğunu vurguladı. İhlâs Kolejinde öğrencilerin her açıdan en iyi şartlarda eğitim aldığının altını çizen Yeltekin, “Kurum olarak başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyoruz. Öğrencilerin sınavda elde edecekleri başarılarını değerlendirecek bir burs sistemimiz var. Bu sisteme uygun olarak öğrenciler yüzde 100’e varan burslardan yararlanabilecekler. İhlâs Kolejinde yer almak isteyen her öğrenciyi sınavımıza davet ediyoruz” dedi.

Son başvuru tarihleri ve katılacak sınflar

Son başvuruların 5 Ocak günü akşamına kadar yapılacağı sınava bu yıl 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri katılacak. Başvuruların www.ihlaskoleji.com web adresinden yapılacağı sınav İhlâs Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule Kampüslerinde düzenlenecek.

 


  

Etiketler: bursluluk sınavı, eğitim, İhlas Koleji, sınav

 

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