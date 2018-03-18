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'İhlas'lı öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığına 'Bir İz' teşekkürü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İhlas Vakfı’nın birlikte yürüttüğü, ‘Kültürler Buluşuyor, Bir İz Bırakıyor’ projesi kapsamında düzenlenen piknik programının ardından yurt dışından gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür ettiler.

İhlaslı öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığına Bir İz teşekkürü

18 Mart 2018 16:53

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği başarılı projeler ile dikkat çeken İhlas Vakfı’nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği, ‘Kültürler Buluşuyor, Bir İz Bırakıyor’ projesi kapsamında yurt dışından gelen misafir öğrencilere piknik programı düzenlendi.

Eğitim hayatını Türkiye’de sürdürmek üzere gelen ve İhlas Vakfı yurtlarında kalan misafir öğrencilerin Türk kültürünü öğrenmeleri ve sosyal kaynaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Bir İz’ projesiyle, Edirne, Bursa ve Bilecik gezileri düzenlenerek gençlere milli ve tarihi değerler anlatıldı. Yine proje kapsamında açılan bilgisayarlı etüt salonlarında temel bilgisayar eğitimleri verildi. Projenin yorgunluğunu düzenlenen piknik programı ile atan misafir öğrenciler, başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.  

Rıfat Fırat 

 

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