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İhraç edilen amirin ardından vekalet eden de açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 12 bin 801 personeli görevden uzaklaştırma kararı almasıyla birlikte Aydın’da açığa alınan 115 emniyet mensubunun arasında Karacasu’da görevden ihraç edilen emniyet amirinin yerine vekaleten gönderilen Komiser A.B'de yer alıyor.


05 Ekim 2016 14:36

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Karacasu'da ilk olarak biri komiser olmak üzere 3 polis açığa alınarak tutuklanmış daha sonra devam eden dalgalarda Milli Eğitim, Sağlık, Müftülük ve esnaflara kadar pek çok alanda çok sayıda açığa alma ve gözaltı işlemleri başlamıştı.

Meslekten ihraç edilenlerle birlikte Karacasu eski Kaymakamı Yavuz Gül şu an tutuklu bulunuyor. Emniyet Amiri Erol Develi de gözaltının ardından serbest bırakılsa da meslekten ihraç edilmiş durumda. Erol Develi'nin ardından boşalan Emniyet Amirliğine vekalet etmesi için görevlendirilen Komiser A.B'de dün açığa alındı. Komiserin yanı sıra Karacasu Emniyet Amirliğinde görev yapan biri sivil polis olmak üzere iki polis memuru daha açığa alınanlar arasında bulunuyor.
 


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