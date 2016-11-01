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İhraç edilen öğretmen okulun önünde eylem yaptı

Adana'da meslekten ihraç edilen kadın öğretmen okulun önünde eylem yaparak, "Bunca yıllık ve emekli maaşım umurumda değil ama velilerimizin ve çocukların gözyaşları bana çok acı verdi" dedi.

İhraç edilen öğretmen okulun önünde eylem yaptı

01 Kasım 2016 11:33
İhraç edilen öğretmen okulun önünde eylem yaptı - Tıkla İzle

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edilen Celalettin Sayhan İlkokulu öğretmeni Ülkü Gülşen okulun önünde arkadaşlarıyla birlikte eylem yaptı. Gülşen, meslekten ihraç edilmesinin hiçbir gerekçesinin olmadığını savunarak, "Ben 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü çocuklarımla kutlamaları yaptım. Coşku içerisinde velilerimiz ve çocuklarımızla hep birlikte günü kutladık. Akşam eve gittiğimde listede ismimi gördüm ihraç edildiğimi öğrendim. Hiçbir gerekçe yok ne yargılanmışım nede başka bir şey olmuş ihraç edildiğimi öğrendim çok acı verdi. Umurumda değil benim emekli maaşım bunca yıllık emeğim dişimle, tırnağımla çalışıp çabalamam hiç umurumda değil. Çocuklarıma ve bana yaşattıkları bu travma çok acı verdi. Çocuklarımın, velilerimizin döktüğü gözyaşı çok acı verdi bana" diye konuştu. Gülşen, mesleğe geri döneceğine inandığını söyleyerek, "Çünkü haksız ve hukuksuz bir işlem. Hiçbir gerekçe yok sadece listede bir isim resmi gazetede yayınlanmış, ne suç işlediğime dair hiçbir şey yok. Eğitim-Sen üyesiyim atılmama neden olacak hiçbir şey yok sadece işimi yapıyorum bilimsel, laik ve çağdaş eğitimi savunuyorum bu kadar" dedi.

FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA 

Etiketler: adana, Kanun Hükmünde Kararname


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