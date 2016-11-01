Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edilen Celalettin Sayhan İlkokulu öğretmeni Ülkü Gülşen okulun önünde arkadaşlarıyla birlikte eylem yaptı. Gülşen, meslekten ihraç edilmesinin hiçbir gerekçesinin olmadığını savunarak, "Ben 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü çocuklarımla kutlamaları yaptım. Coşku içerisinde velilerimiz ve çocuklarımızla hep birlikte günü kutladık. Akşam eve gittiğimde listede ismimi gördüm ihraç edildiğimi öğrendim. Hiçbir gerekçe yok ne yargılanmışım nede başka bir şey olmuş ihraç edildiğimi öğrendim çok acı verdi. Umurumda değil benim emekli maaşım bunca yıllık emeğim dişimle, tırnağımla çalışıp çabalamam hiç umurumda değil. Çocuklarıma ve bana yaşattıkları bu travma çok acı verdi. Çocuklarımın, velilerimizin döktüğü gözyaşı çok acı verdi bana" diye konuştu. Gülşen, mesleğe geri döneceğine inandığını söyleyerek, "Çünkü haksız ve hukuksuz bir işlem. Hiçbir gerekçe yok sadece listede bir isim resmi gazetede yayınlanmış, ne suç işlediğime dair hiçbir şey yok. Eğitim-Sen üyesiyim atılmama neden olacak hiçbir şey yok sadece işimi yapıyorum bilimsel, laik ve çağdaş eğitimi savunuyorum bu kadar" dedi.

FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA